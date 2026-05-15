राजस्थान में किसान ने खुद को लगाई आग, जमीन बेचने के बाद नहीं मिले पूरे पैसे, हालत नाजुक

बाड़मेर: बाड़मेर जिले के बाखासर थाना क्षेत्र के साता गांव में गुरुवार को जमीन के रुपए नहीं मिलने से परेशान एक किसान ने आरोपी के घर के आगे खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। घटना में किसान करीब 90 प्रतिशत तक झुलस गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के अनुसार, सुहाणी गांव निवासी किसान लक्ष्मीदान (55) पुत्र वीरदान ने वर्ष 2019 में साता गांव निवासी भंवरदान को 40 बीघा जमीन 20 लाख रुपए में बेची थी।