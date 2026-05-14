PM Kisan Samman Nidhi Yojana: 23वीं किस्त से पहले राजस्थान के लाखों किसानों के कट सकते हैं नाम! तुरंत करें ये काम

संवैधानिक पदाधिकारी, वर्तमान/पूर्व सांसद-विधायक, मंत्री, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष आदि। केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी (क्लास IV/MTS को छोड़कर), जिनकी मासिक पेंशन 10,000 या अधिक है। पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स भरने वाले और जिनके पास बड़ी जमीन, नौकरी या अन्य स्रोत से अच्छी आय है। झूठी जानकारी, गलत आधार/बैंक डिटेल्स या डुप्लिकेट एंट्री वाले। ऐसे अपात्र किसानों को नोटिस जारी किया जाता है। गलत लाभ लिया गया तो रिकवरी भी हो सकती है।