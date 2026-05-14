राजस्थान के 60 युवाओं से जासूसी करवा रहा PAK आतंकवादी, ATS की एक साथ 20 जिलों में छापेमारी

पाकिस्तान में बैठे कुख्यात आतंकी शहजाद भट्टी ने भारतीय युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए रिक्रूट करने का नया तरीका अपनाया है। वह युवाओं को रुपयों का लालच देकर अपने जाल में फंसाता है। उन्हें पैसे, ऑनलाइन गेम और गैंगस्टर ग्लैमर का लालच देकर संवेदनशील सरकारी और सामरिक स्थलों की फोटो-वीडियो जुटाने के काम सौंपे जाते थे। हथियार व ड्रग्स तस्करी भी करवाता है। सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए यह गैंग डार्क वेब ब्राउजर, ऑटो-डिलीट चैट ऐप्स और गेमिंग सर्वर आधारित प्राइवेट चैट रूम का इस्तेमाल कर रहा था।