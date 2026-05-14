Rajasthan: दौसा के पत्थर और चूरू की लकड़ी को मिलेगी वैश्विक पहचान, इन 5 जिलों में विकसित होंगी आधुनिक सुविधाएं

जयपुर। राजस्थान सरकार ने 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) नीति के तहत प्रदेश के चयनित उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुरूप तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पंच गौरव कार्यक्रम से जुड़ी राज्य स्तरीय समिति ने पांच जिलों में 18.19 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। दौसा, चूरू, डीडवाना-कुचामन, फलोदी और बालोतरा में कॉमन फैसिलिटी सेंटर, टेस्टिंग लैब और आधुनिक भंडारण सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पहले चरण में 10.76 करोड़ रुपए जारी करने की भी मंजूरी दी गई है।