14 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में प्रॉपर्टी डील बनी डरावना जाल, विला में कैद कर दंपती से 48 लाख रुपए वसूले

जयपुर में प्रॉपर्टी खरीदने के नाम पर एक दंपती को बंधक बनाकर और मारपीट कर उनसे करीब 48 लाख रुपए वसूलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपियों ने बंधक बनाकर दंपती से 48 लाख रुपए वसूले।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

May 14, 2026

bhankrota police station

भांकरोटा पुलिस स्टेशन जयपुर

Jaipur Couple Hostage Case: जयपुर में प्रॉपर्टी खरीदने के नाम पर एक दंपती को बंधक बनाकर और मारपीट कर उनसे करीब 48 लाख रुपए वसूलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपियों ने बंधक बनाकर 48 लाख रुपए वसूले और बेहद शातिराना अंदाज में पीड़ित दंपती को टैक्सी के जरिए दिल्ली एयरपोर्ट भेजा और वहां से अहमदाबाद का टिकट देकर रवाना कर दिया। इस संबंध में पीड़िता विजय लक्ष्मी गुप्ता ने जयपुर लौटकर भांकरोटा पुलिस थाने में एफआइआर दर्ज करवाई है।

यह है पूरा मामला

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता और उनके पति संजय गुप्ता ने 4 फरवरी को एक प्रॉपर्टी वेबसाइट पर वैशाली नगर स्थित अपने मकान की बिक्री का विज्ञापन दिया था। इसके बाद शिवा अय्यप्पन और अखिल अग्रवाल नामक व्यक्तियों ने उनसे संपर्क कर सौदे की बातचीत शुरू की। आरोप है कि 2 मई को दंपती को विश्वास में लेकर भांकरोटा स्थित एक विला में बुलाया गया, जहां पहले से कुछ लोग मौजूद थे। वहां दंपती को कमरे में बंद कर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। आरोपियों ने दंपती को 5 दिन तक बंधक बनाए रखा और रुपए मिलने के बाद ही छोड़ा।

गर्दन पर चाकू रखकर दी जान से मारने की धमकी

पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि बदमाशों ने पति की गर्दन पर चाकू रखकर और पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उनसे मोबाइल फोन, दस्तावेज, चेकबुक, जेवरात और अन्य सामान छीन लिया गया। आरोपियों ने रिश्तेदारों से 60 लाख रुपए की मांग की, जिसमें से 47 लाख 90 हजार रुपए नकद और बैंक ट्रांजेक्शन के जरिए वसूले गए। आरोपियों ने पीड़ित दंपती को पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

5 दिन कैद में रखा, फिर दिल्ली छोड़ा

एफआइआर के अनुसार, दंपती को 2 मई से 6 मई तक बंधक बनाकर रखा गया। बाद में उन्हें कार से मॉल ऑफ जयपुर ले जाकर टैक्सी के जरिये दिल्ली एयरपोर्ट भेजा गया और वहां से अहमदाबाद का टिकट देकर रवाना कर दिया गया। अहमदाबाद से जयपुर लौटने के बाद पीड़ित दंपती ने मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस मामले में संगठित गिरोह से जुड़े लोगों से आरोपियों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime: सो रही पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या, खाटूश्यामजी भाग गया पति, तीन दिन बाद बदबू आने पर हुआ खुलासा
अलवर
Husband Kills Wife With Axe

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 May 2026 06:56 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में प्रॉपर्टी डील बनी डरावना जाल, विला में कैद कर दंपती से 48 लाख रुपए वसूले

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

NEET Paper Leak पर बड़ा खुलासा: दिवाली पर ही तय हो गया था पेपर लीक का ‘खेल’! मेडिकल छात्राएं भी CBI के रडार पर

NEET UG 2026 Paper Info on Diwali
जयपुर

NEET Exam Paper Leak Update : सीबीआई को चारों आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड मिली, इस खेल की पढ़ें पूरी स्टोरी

NEET Paper Leak update CBI gets transit remand all four accused read full story Rajasthan
जयपुर

NEET Paper Leak: आरोपी की BJP नेताओं संग तस्वीरें वायरल, कांग्रेस ने सोशल मीडिया प र कसे तंज, लगाए ये गंभीर आरोप

Congress Protest
जयपुर

Road Safety: राजस्थान में 727 पॉइंट्स पर सघन नाकाबंदी, अवैध हथियार, बजरी और नशे के खिलाफ पुलिस का प्रहार

Vehicle Checking in Rajasthan
जयपुर

RAS Transfer List: राजस्थान प्रशासनिक सेवा में बड़ा फेरबदल, 187 RAS अधिकारियों के हुए तबादले, देखें पूरी लिस्ट

Bhajanlal Sharma
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.