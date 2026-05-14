जयपुर में प्रॉपर्टी डील बनी डरावना जाल, विला में कैद कर दंपती से 48 लाख रुपए वसूले

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता और उनके पति संजय गुप्ता ने 4 फरवरी को एक प्रॉपर्टी वेबसाइट पर वैशाली नगर स्थित अपने मकान की बिक्री का विज्ञापन दिया था। इसके बाद शिवा अय्यप्पन और अखिल अग्रवाल नामक व्यक्तियों ने उनसे संपर्क कर सौदे की बातचीत शुरू की। आरोप है कि 2 मई को दंपती को विश्वास में लेकर भांकरोटा स्थित एक विला में बुलाया गया, जहां पहले से कुछ लोग मौजूद थे। वहां दंपती को कमरे में बंद कर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। आरोपियों ने दंपती को 5 दिन तक बंधक बनाए रखा और रुपए मिलने के बाद ही छोड़ा।