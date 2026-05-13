Extreme Heat Alert: राजस्थान में 14 मई को 4 जिलों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट घोषित, तेज हीटवेव की चेतावनी

विभाग ने बताया कि आगामी दिनों में राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में अगले 4-5 दिनों तक तीव्र हीटवेव और ऊष्णरात्रि की प्रबल संभावना है। दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में भी अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री के बीच रहने तथा कहीं-कहीं हीटवेव और ऊष्णरात्रि दर्ज होने की आशंका जताई गई है।