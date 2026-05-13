CBSE Result 2026: दिव्यांगता नहीं बनी बाधा, जयपुर की अंजना पोद्दार ने 98.6 फीसदी अंक हासिल कर रचा नया कीर्तिमान

जयपुर। दृढ़ इच्छाशक्ति और मेहनत के दम पर इंसान हर चुनौती को पीछे छोड़ सकता है। इसका शानदार उदाहरण जयपुर की छात्रा अंजना पोद्दार ने पेश किया है। दिव्यांग होने के बावजूद अंजना ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में 98.6 प्रतिशत अंक हासिल कर बड़ी सफलता प्राप्त की है। अंजना के 12वीं सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट में एंटरप्रेन्योरशिप और ऑर्टिफिसियल इंटेलीजेंस सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर आए हैं। उनकी उपलब्धि उन विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बन गई है, जो छोटी-छोटी परेशानियों को अपनी कमजोरी मानकर लक्ष्य से पीछे हट जाते हैं।