CBSE 12th Result: जयपुर की चयनिका और दृष्टि ने मारी बाजी, 98 प्रतिशत से ज्यादा अंक, आदि टोडवाल के आए 97 फीसदी नंबर

जयपुर की दृष्टि जैन ने कॉमर्स वर्ग में 98.2 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। उन्हें एप्लाइड मैथेमेटिक्स में 100 में से 100 अंक मिले। दृष्टि भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम, मुंशी मार्ग जयपुर की छात्रा हैं। उनके पिता राकेश कुमार जैन सोने-चांदी के व्यवसाय से जुड़े हैं, जबकि माता मीना जैन एक आर्टिस्ट हैं। दृष्टि ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित अध्ययन, परिवार और शिक्षकों के सहयोग को दिया है। उन्होंने बताया कि आगे वे CUET की तैयारी कर अच्छी यूनिवर्सिटी से बीबीए करना चाहती हैं।