Gold Silver Price Today: औंधे मुंह गिरे दाम, सराफा बाजार में मची हलचल; चेक करें जयपुर के लेटेस्ट रेट्स

जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी (Sarafa Traders Committee, Jaipur) द्वारा 15 मई 2026 को जारी किए गए आधिकारिक और संभावित (Approx) भाव के अनुसार, जयपुर में प्रति ग्राम के हिसाब से रेट्स कुछ इस प्रकार हैं:

* 24 कैरेट सोना (Pure Gold): 16,240 रुपये प्रति ग्राम (यानी 1,62,400 रुपये प्रति 10 ग्राम)

* 22 कैरेट सोना (ज्वेलरी गोल्ड): 15,190 रुपये प्रति ग्राम (यानी 1,51,900 रुपये प्रति 10 ग्राम)

* 18 कैरेट सोना: 12,670 रुपये प्रति ग्राम (यानी 1,26,700 रुपये प्रति 10 ग्राम)

* 14 कैरेट सोना: 10,070 रुपये प्रति ग्राम (यानी 1,00,700 रुपये प्रति 10 ग्राम)

* चांदी (Silver Price): 275.5 रुपये प्रति ग्राम (यानी 2,75,500 रुपये प्रति किलोग्राम)

रिटर्न पॉलिसी पर जरूरी नोट: जयपुर सराफा कमेटी के मुताबिक, ग्राहकों के लिए 22KT, 18KT और 14KT के सोने की वापसी (Return) पर 300 रुपये प्रति ग्राम कम करके एक्सचेंज या रिफंड किया जाएगा।