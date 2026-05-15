पेट्रोल- डीजल के दामों में बढ़ोतरी पर क्या बोले पूर्व CM अशोक गहलोत

जयपुर। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर राजस्थान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद आम जनता पर लगातार बोझ डाला जा रहा है। गहलोत ने सांगानेर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि बंगाल चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने कह दिया था कि चुनाव समाप्त होने के बाद ईंधन के दाम बढ़ाए जाएंगे और अब वही हो रहा है। कीमतें बढ़ चुकी हैं और प्रधानमंत्री द्वारा बचत के प्रतीकात्मक संदेश से भी लोगों को पहले ही अंदेशा हो गया था।