15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

पेट्रोल- डीजल के दामों में बढ़ोतरी पर क्या बोले पूर्व CM अशोक गहलोत

Petrol-Diesel Price Hike:पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर राजस्थान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद आम जनता पर लगातार बोझ डाला जा रहा है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

May 15, 2026

Ashok Gehlot

Ashok Gehlot File Photo

जयपुर। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर राजस्थान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद आम जनता पर लगातार बोझ डाला जा रहा है। गहलोत ने सांगानेर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि बंगाल चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने कह दिया था कि चुनाव समाप्त होने के बाद ईंधन के दाम बढ़ाए जाएंगे और अब वही हो रहा है। कीमतें बढ़ चुकी हैं और प्रधानमंत्री द्वारा बचत के प्रतीकात्मक संदेश से भी लोगों को पहले ही अंदेशा हो गया था।

उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि उस समय कच्चे तेल की कीमतें 115-120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं, फिर भी पेट्रोल-डीजल के दाम इतने ऊंचे नहीं थे। गहलोत ने आरोप लगाया उस समय मोदी जी महंगाई को लेकर आवाज उठा रहे थे, वही खुद सत्ता में आए तो धीरे-धीरे 60 डॉलर प्रति बैरल तक कीमतें आ गई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कीमतें कम नहीं की।

केंद्र सरकार की टैक्स नीति पर भी उठाए सवाल

गहलोत ने केंद्र सरकार की टैक्स नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक्साइज ड्यूटी की संरचना में बदलाव कर राज्यों के हिस्से को कम कर दिया गया है। एडिशनल और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगाकर राज्यों को मिलने वाला हिस्सा लगभग खत्म कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 60 डॉलर प्रति बैरल तक आने के बावजूद आम जनता को इसका लाभ नहीं दिया गया। सरकार चाहती तो इसका फायदा सीधे जनता को दे सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

गहलोत ने आरोप लगाया कि केंद्र की नीतियां गरीब और मध्यम वर्ग के खिलाफ हैं। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर पड़ता है, जबकि बड़े पूंजीपतियों पर इसका कोई खास असर नहीं होता। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में मिले आर्थिक लाभ को सरकार ने जनता तक नहीं पहुंचाया और केवल बयानबाजी करती रही। यह पूरी तरह जनता विरोधी सोच को दर्शाता है।

3 से 4 रुपए तक बढ़ी कीमतें

बता दें कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल और मध्य पूर्व में जारी तनाव के चलते पेट्रोलियम कंपनियों ने शुक्रवार को तेल के दामों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। राजस्थान में नई दरें लागू हो गई हैं। राजधानी जयपुर में पेट्रोल अब 107.97 रुपए प्रति लीटर के भाव पर पहुंच गया है, जिसमें प्रति लीटर 3 रुपए 25 पैसे की वृद्धि हुई है। वहीं, डीजल की कीमतों में भी 3 रुपए 02 पैसे का उछाल आया है, जिससे यह 93 रुपए के आंकड़े को पार कर गया है।

ये भी पढ़ें

जोधपुर में पेट्रोल पंप मालिकों की लूट पकड़ी गई, 3 पंपों पर बड़ी कार्रवाई, सैकड़ों लीटर पेट्रोल चोरी
जोधपुर
Jodhpur Petrol Theft News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अशोक गहलोत

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 May 2026 04:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / पेट्रोल- डीजल के दामों में बढ़ोतरी पर क्या बोले पूर्व CM अशोक गहलोत

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Investment: 75 से अधिक इकाइयों को मिलेगा 4020 करोड़ का अनुदान

Investment Subsidy
जयपुर

पारदर्शी परीक्षा के लिए ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ की जरूरत

neet exam
ओपिनियन

संपादकीय: सिर्फ ‘कागजी घोड़े’ नहीं, तकनीकी सुरक्षा जरूरी

bus
ओपिनियन

Revenue Growth: राजस्थान के राजस्व संग्रह में बड़ी छलांग, जीएसटी और पंजीयन से बढ़ी सरकार की आय

Revenue Growth
जयपुर

Good News: पीएम सूर्यघर योजना में राजस्थान ने रचा इतिहास, 2 लाख रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन का आंकड़ा पार

PM Surya Ghar Yojana
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.