Good News: पीएम सूर्यघर योजना में राजस्थान ने रचा इतिहास, 2 लाख रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन का आंकड़ा पार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह योजना आम नागरिकों को प्रदूषण मुक्त ऊर्जा से जोड़ने के साथ-साथ बिजली बिलों से राहत और ऊर्जा सुरक्षा भी प्रदान कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से रूफ टॉप सोलर संयंत्रों पर 78 हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत उपभोक्ताओं को 17 हजार रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसी दोहरे लाभ के कारण प्रदेश में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में तेजी आई है।