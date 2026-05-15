‘BJP ने भैरोंसिंह शेखावत का कभी सम्मान नहीं किया’, जानें ऐसा क्यों बोले अशोक गहलोत?

राजस्थान की राजनीति के पितामह कहे जाने वाले भैरोंसिंह शेखावत को आज उनकी पुण्यतिथि ( Bhairon Singh Shekhawat Death 15 मई ) पर याद किया जा रहा है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बेहद भावुक और आक्रामक पोस्ट साझा करते हुए सीधे भाजपा की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गहलोत का यह बयान ऐसे समय आया है जब प्रदेश की राजनीति में 'बाबोसा' की विरासत को लेकर अक्सर खींचतान देखने को मिलती है।