Revenue Growth: राजस्थान के राजस्व संग्रह में बड़ी छलांग, जीएसटी और पंजीयन से बढ़ी सरकार की आय

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार राजस्व वृद्धि को और अधिक गति देने के लिए आधुनिक तकनीकों तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग कर रही है। फर्जी करदाताओं की पहचान और कर चोरी पर रोक लगाने के लिए AI आधारित “ओवरआर्किंग AI-Driven Tax Intelligence System” लागू किया जा रहा है। यह प्रणाली रियल टाइम डेटा विश्लेषण के जरिए संदिग्ध लेनदेन और कर अनियमितताओं की निगरानी करेगी।