NEET Paper Leak : ‘अरेस्ट’ मांगीलाल बिवाल की बेटी दौसा मेडिकल कॉलेज से ‘गायब’! CBI की बढ़ी हलचल

राजस्थान में नीट पेपर लीक कांड की परतें अब किसी थ्रिलर फिल्म की तरह खुल रही हैं। इस बार जांच की आंच दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज तक पहुँच गई है। पेपर लीक के मुख्य आरोपियों में शामिल मांगीलाल बिवाल की बेटी प्रगति बिवाल यहां एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है, लेकिन जैसे ही सीबीआई ने शिकंजा कसा, प्रगति कॉलेज छोड़कर 'लापता' हो गई है।