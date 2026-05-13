13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

NEET 2026 Paper Leak : सांसद हनुमान बेनीवाल की ‘हुंकार’, PMO से माफियाओं को उम्रकैद की मांग

MP Hanuman Beniwal On NEET Paper Leak | सांसद हनुमान बेनीवाल ने PMO को टैग कर पूछा, 'कब तक बिकेंगे पेपर?' माफियाओं को उम्रकैद की मांग।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

May 13, 2026

MP Hanuman Beniwal on NEET Paper Leak

MP Hanuman Beniwal on NEET Paper Leak

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 के रद्द होने के बाद आरएलपी (RLP) सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार और सिस्टम के खिलाफ आर-पार की जंग का ऐलान कर दिया है। सांसद ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक पेपर लीक माफियाओं को उम्रकैद जैसी सख्त सजा नहीं मिलेगी, तब तक गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों के सपनों की हत्या होती रहेगी।

'सिर्फ परीक्षा रद्द होना समाधान नहीं'

हनुमान बेनीवाल ने अपनी पोस्ट में सीधे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था फेल क्यों हुई? बेनीवाल के अनुसार, नीट पेपर लीक ने उन लाखों विद्यार्थियों और उनके परिवारों का भरोसा तोड़ा है जिन्होंने दिन-रात एक कर पढ़ाई की थी।

उन्होंने सरकार से पूछा कि विद्यार्थियों के मानसिक, आर्थिक और शैक्षणिक नुकसान की भरपाई आखिर कैसे होगी?

PMO को टैग, 'स्पेशल एक्शन' की मांग

सांसद बेनीवाल ने प्रधानमंत्री कार्यालय से गुहार लगाई है कि इस प्रकरण की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी को जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही करने हेतु विशेष निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि मामला केवल छोटे प्यादों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

'मगरमच्छों' को बचा रहा है सिस्टम?

बेनीवाल ने एक अन्य पोस्ट में गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हर बार जांच समितियां बनती हैं, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन असली 'मगरमच्छ' हमेशा बच निकलते हैं।

"पेपर माफिया और सिस्टम में बैठे भ्रष्ट लोग पैसों के दम पर युवाओं का भविष्य बेच रहे हैं। सरकारें बयान देकर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करती हैं, लेकिन तंत्र के पीछे बैठे बड़े खिलाड़ियों तक कोई जांच एजेंसी नहीं पहुँचती।"

किसान और मध्यमवर्गीय परिवारों का दर्द

राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करते हुए बेनीवाल ने कहा कि एक तरफ गरीब किसान अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए खून-पसीना एक करता है, वहीं दूसरी तरफ पेपर माफिया उनकी मेहनत का सौदा कर लेते हैं।

उन्होंने न केवल NEET बल्कि कृषि विज्ञान व्याख्याता भर्ती सहित राजस्थान में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों को लेकर भी सरकार को घेरा।

माफियाओं को मिले 'उम्रकैद' : RLP

हनुमान बेनीवाल ने सरकारों से दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाने की अपील की है। उनकी प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

उम्रकैद की सजा: पेपर लीक में शामिल हर अपराधी को उम्रकैद जैसी कठोर सजा दी जाए।

पारदर्शी प्रणाली: परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह जवाबदेह और पारदर्शी बनाया जाए।

युवाओं के साथ आरएलपी: बेनीवाल ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी इस लड़ाई में देश की ईमानदार प्रतिभा और मेहनतकश युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।


ये भी पढ़ें

NEET Exam Paper Leak : सीकर के एक फ़िज़िक्स टीचर की शिकायत से ‘भंडाफोड़’! सामने आया ये नया ‘राजस्थान कनेक्शन’?
सीकर
NEET 2026 Paper Leak

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 May 2026 04:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / NEET 2026 Paper Leak : सांसद हनुमान बेनीवाल की ‘हुंकार’, PMO से माफियाओं को उम्रकैद की मांग

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

CBSE 12th Result: जयपुर की चयनिका और दृष्टि ने मारी बाजी, 98 प्रतिशत से ज्यादा अंक, आदि टोडवाल के आए 97 फीसदी नंबर

Jaipur CBSE Result
जयपुर

राजस्थान के लाखों किसानों के लिए Good News, 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि

14 Kharif Crops MSP Increased
जयपुर

Rajasthan: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 5 जिलों में शुरू होंगे हाईटेक प्रोजेक्ट, 18 करोड़ से ज्यादा का बजट

Rajasthan ODOP Scheme
जयपुर

CBSE 12th Result 2026: बेटियां फिर कामयाब, अजमेर रीजन का परिणाम 86.78 प्रतिशत रहा

CBSE 12th Result 2026 OUT
जयपुर

JDA: जयपुर में यहां एक महीने तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, मानसून से पहले पूरा होगा 35 करोड़ के प्रोजेक्ट का पहला चरण

Traffic diverted, Jaipur Traffic Diversion, JDA Drainage Work
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.