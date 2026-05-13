NEET 2026 Paper Leak : सांसद हनुमान बेनीवाल की ‘हुंकार’, PMO से माफियाओं को उम्रकैद की मांग

हनुमान बेनीवाल ने सरकारों से दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाने की अपील की है। उनकी प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:



उम्रकैद की सजा: पेपर लीक में शामिल हर अपराधी को उम्रकैद जैसी कठोर सजा दी जाए।



पारदर्शी प्रणाली: परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह जवाबदेह और पारदर्शी बनाया जाए।



युवाओं के साथ आरएलपी: बेनीवाल ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी इस लड़ाई में देश की ईमानदार प्रतिभा और मेहनतकश युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।