NEET Exam Paper Leak : सीकर के एक फ़िज़िक्स टीचर की शिकायत से ‘भंडाफोड़’! सामने आया ये नया ‘राजस्थान कनेक्शन’?

राजस्थान का सीकर जिला, जिसे देश का दूसरा 'कोटा' कहा जाता है, आज एक शर्मनाक वजह से चर्चा में है। NEET-UG 2026 की परीक्षा रद्द होने के पीछे की सबसे बड़ी कड़ी 'सीकर कनेक्शन' के रूप में सामने आई है। एसओजी (SOG) की जांच में यह साफ हो गया है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के शत-प्रतिशत सवाल उस कथित गेस पेपर से मिल रहे थे, जो सीकर के एक छात्र के पास पहुँचा था।