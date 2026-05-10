नीट परीक्षा से पहले बिके गैस पेपर से हूबहू आए 140 सवाल

सीकर . देशभर में हाल ही हुई नीट परीक्षा 2026 सवालों के घेरे में है। परीक्षा से एक दिन पहले सीकर में बांटे गए गैस पेपर्स में से करीब 140 सवाल हूबहू आने की सूचना पर एसओजी ने उच्चाधिकारियों की टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है। परीक्षा वाले दिन कुछ विद्यार्थियों ने सीकर के उद्योग नगर पुलिस थाने में मामले की ​शिकायत की थी, जब पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो विद्यार्थियों ने एनटीए में दस्तावेज के साथ ई-मेल के जरिए शिकायत की। दिल्ली से एनआइए की टीम सीकर पहुंची और जयपुर से एटीएस-एसओजी की टीमें आईं और संदिग्धाें की धरपकड़ शुरू की। मामला राजस्थान के डीजीपी राजीव कुमार शर्मा तक पहुंचा तो एटीएस एंड एसओजी सक्रिय हुई। जयपुर से आए अ​धिकारी पिछले दो दिन से संदिग्ध युवकों से पूछताछ में जुटे हुए हैं।