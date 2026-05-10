राजस्थान में NEET परीक्षा से पहले बिके पेपर! हूबहू आए कई सवाल, DGP तक पहुंचा मामला तो जांच में जुटी ATS-SOG

बताया जा रहा है कि पिपराली रोड, नवलगढ़ रोड के कई हॉस्टल्स में से पुलिस ने करीब 8 छात्रों और युवकों को उठाया और उद्योग नगर थाना ले जाकर पूछताछ की। उद्योग नगर पुलिस थाना, कोतवाली, गोकुलपुरा व दादिया थानों का पुलिस जाब्ता भी पिपराली रोड पर अलग-अलग जगह दबिश देता रहा। पिपराली रोड व आसपास के क्षेत्र में एटीएस एंड एसओजी के अधिकारी व पुलिस की टीमें छानबीन करती रही। हालांकि मामले में शनिवार रात तक पुलिस ने आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं किया है।