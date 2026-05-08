शाहपुरा रोड पर जल्द चलेगा अतिक्रमण पर बुलडोजर, अलगे सप्ताह से जारी होंगे नोटिस, 80 फीट चौड़ी होगी रोड

नीमकाथाना (सीकर)। शाहपुरा-चिड़ावा रोड निर्माण कार्य को गति देने के लिए शहर में शाहपुरा रोड पर जल्द ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अगले सप्ताह से संबंधित भूखंड मालिकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार आरओबी से खेतड़ी रोड स्थित निजी बस स्टैंड तक सड़क को 80 फीट चौड़ा किया जाना है।