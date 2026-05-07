चिड़ावा-शाहपुरा रोड का मामला; ढाई साल में नहीं बनी 11 किमी सड़क, 181 पेड़ कटे, काम अब भी अधूरा

नीमकाथाना (सीकर)। केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष (सीआरआइएफ) योजना के तहत शाहपुरा-चिड़ावा रोड के फोरलेन व टू-लेन निर्माण कार्य को शुरू हुए ढाई वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन परियोजना आज भी अधूरी पड़ी है। 15 नवंबर 2023 को शुरू हुए इस 11 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट का कार्य आधा-अधूरा है। ठेकेदार ने सिरोही नदी से आरओबी कान्हा होटल तथा खेतड़ी रोड स्थित निजी बस स्टैंड से माकड़ी फाटक तक का निर्माण पूरा कर लिया है, लेकिन शेष कार्य यूटिलिटी शिफ्टिंग और अतिक्रमण हटाने में उलझा हुआ है।