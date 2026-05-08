स्टील रैलिंग की आड़ में अफीम तस्करी, आरोपी सहित 942 ग्राम अफीम जब्त

डीएसटी टीम के इंचार्ज वीरेंद्र सिंह ने बताया कि लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि एक अफीम तस्कर बायोस्कॉप मॉल के सामने रावण टिब्बा कॉलोनी में अफीम लेकर सप्लाई करने जा रहा है। उसने अफीम को प्लास्टिक की पॉलीथिन में रखकर फिर कपड़े की थैली में रख रखा था ताकि किसी को इसकी भनक नहीं लग सके। डीएसटी टीम तुरंत माैके पर पहुंची और कोतवाली थानाधिकारी सुनील कुमार जांगिड़ व टीम को बुलाकर मौके पर ही अफीम तस्कर भैराराम विश्नोई, निवासी सांचौर का मूल निवासी है। आरोपी भैराराम विश्नोई पिछले 10 साल से सीकर में रहकर अफीम की तस्करी कर रहा था। इससे पहले भी कई बार अफीम की तस्करी कर चुका है। जब आरोपी को पुलिस ने पकड़ा तो उसकी पत्नी व दो बेटों ने कहा कि यह अफीम पीने का आदि है और स्वयं के लिए ही लेकर आया है। इस पर पुलिस ने पलटवार करते हुए तुरंत आरोपी से कई चीजें पूछी। पुलिस ने आरोपी भैराराम विश्नोई को तुरंत अपने वाहन में बिठाया।