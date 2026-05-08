8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

स्टील रैलिंग की आड़ में अफीम तस्करी, आरोपी सहित 942 ग्राम अफीम जब्त

डीएसटी टीम व कोतवाली थाना पुलसि ने गुरुवार शााम को बायोस्कॉप मॉल के सामने एक कॉलोनी से 942 ग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अफीम की कीमत करीब दो लाख रुपए है। डीएसटी टीम व कोतवाली थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को मौके पर ही धर दबोचा। आरोपी सीकर में स्टील की रेलिंग लगाने के नाम पिछले 10 साल से अफीम की तस्करी कर रहा था। मामला दर्ज कर मामले की जांच अन्य थाना के थानाधिकारी को दी जाएगी। मौके पर आसपास के कॉलाेनीवासी एकत्रित हो गए, इस पर पुलिस ने सभी को अफीम की तस्करी करने के बारे में बताया।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Yadvendra Singh Rathore

image

Yadvendra Singh Rathore

May 08, 2026

आरोपी पिछले 10 साल से सीकर में परिवार के साथ रहकर अफीम की तस्करी कर रहा था, जोधपुर से लाया था अफीम

सीकर. डीएसटी टीम व कोतवाली थाना पुलसि ने गुरुवार शााम को बायोस्कॉप मॉल के सामने एक कॉलोनी से 942 ग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अफीम की कीमत करीब दो लाख रुपए है। डीएसटी टीम व कोतवाली थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को मौके पर ही धर दबोचा। आरोपी सीकर में स्टील की रेलिंग लगाने के नाम पिछले 10 साल से अफीम की तस्करी कर रहा था। मामला दर्ज कर मामले की जांच अन्य थाना के थानाधिकारी को दी जाएगी। मौके पर आसपास के कॉलाेनीवासी एकत्रित हो गए, इस पर पुलिस ने सभी को अफीम की तस्करी करने के बारे में बताया।

पॉलीथीन में अफीम रखकर सप्लाई देने जा रहा था भैराराम -

डीएसटी टीम के इंचार्ज वीरेंद्र सिंह ने बताया कि लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि एक अफीम तस्कर बायोस्कॉप मॉल के सामने रावण टिब्बा कॉलोनी में अफीम लेकर सप्लाई करने जा रहा है। उसने अफीम को प्लास्टिक की पॉलीथिन में रखकर फिर कपड़े की थैली में रख रखा था ताकि किसी को इसकी भनक नहीं लग सके। डीएसटी टीम तुरंत माैके पर पहुंची और कोतवाली थानाधिकारी सुनील कुमार जांगिड़ व टीम को बुलाकर मौके पर ही अफीम तस्कर भैराराम विश्नोई, निवासी सांचौर का मूल निवासी है। आरोपी भैराराम विश्नोई पिछले 10 साल से सीकर में रहकर अफीम की तस्करी कर रहा था। इससे पहले भी कई बार अफीम की तस्करी कर चुका है। जब आरोपी को पुलिस ने पकड़ा तो उसकी पत्नी व दो बेटों ने कहा कि यह अफीम पीने का आदि है और स्वयं के लिए ही लेकर आया है। इस पर पुलिस ने पलटवार करते हुए तुरंत आरोपी से कई चीजें पूछी। पुलिस ने आरोपी भैराराम विश्नोई को तुरंत अपने वाहन में बिठाया।

जोधपुर से लाया था अफीम -

आरोपी अफीम जाेधपुर से लाना बता रहा है। वह अफीम की इस खेप को शिक्षानगरी सीकर सहित अन्य जिलों में छोटे तस्करों व नशेड़ियों को सप्लाई करता था। पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ करेगी। सीकर जिले में अफीम जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा आदि जिलों से आती है। वहीं स्मैक व एमडीएमए जयपुर व आसपास के एरिया से सप्लाई की जा रही है।

शहर में स्टील रैलिंग की दो दुकानें कर रखी-

कोतवाली थानाधिकारी सुनील कुमार जांगिड़ ने बताया कि आरोपी भैराराम विश्नोई सीकर में फतेहपुर रोड पर शिव मंदिर सिनेमा के पास व पिपराली रोड पर स्टील की रेलिंग की दुकान करता है। इस व्यवसाय की आड़ में वह अफीम की तस्करी करता है और यही उसका मुख्य काम है। आरोपी सीकर में पत्नी व दो बेटों के साथ रह रहा है। इस दौरान डीएसटी टीम में कांस्टेबल हरीश, सुरेंद्र, कोतवाली थाना के दिलीप, दिनेश सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 May 2026 12:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / स्टील रैलिंग की आड़ में अफीम तस्करी, आरोपी सहित 942 ग्राम अफीम जब्त

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आरजीएचएस: कल्याण अस्पताल में नियमित सर्जरी सेवाएं बहाल

सीकर

Rajasthan News : स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना से 'ब्रेक अप' के बाद अब पलाश मुच्छल की राजस्थान में एंट्री, खाटू श्याम जी से लेकर सालासर तक लगाई धोक  

Palash Muchhal in Rajasthan
सीकर

खाटूश्यामजी में निवेश मुनाफा या मुसीबतों का सौदा? जानिए क्यों बढ़ रही प्रॉपर्टी की डिमांड

Khatu Shyamji
सीकर

चिड़ावा-शाहपुरा रोड का मामला; ढाई साल में नहीं बनी 11 किमी सड़क, 181 पेड़ कटे, काम अब भी अधूरा

chirawa shahpura road
सीकर

Sikar : गुजरात में BSF जवान की ड्यूटी के दौरान निधन, पार्थिव देह आज पहुंचेगी खाटूश्यामजी, निकलेगी तिरंगा रैली

Sikar BSF jawan Sultan Singh Natwadia dies while on duty in Gujarat His last rites will be performed in his native Sanwalpura village
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.