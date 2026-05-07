Sikar : गुजरात में BSF जवान की ड्यूटी के दौरान निधन, पार्थिव देह आज पहुंचेगी खाटूश्यामजी, निकलेगी तिरंगा रैली

शहीद BSF जवान सुल्तान सिंह नटवाड़िया की मृत्यु की सूचना के बाद पिता हरलाल सिंह नटवाड़िया और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। गमगीन माहौल के बीच उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व भी है। ग्रामीणों का कहना है कि, सुल्तान सिंह हमेशा ऊर्जावान रहते थे। क्षेत्र के युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करते थे। साथ उनकी तैयारी में मदद करते थे। शहीद के सम्मान में खाटूश्यामजी और सांवलपुरा क्षेत्र के व्यापारियों ने अपनी दुकानें स्वैच्छिक रूप से बंद रखने का निर्णय लिया है।