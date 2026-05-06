Sikar: लाइसेंस एजेंट से यूट्यूब स्टार तक, बन्नू उर्फ बनवारीलाल की संघर्ष भरी कहानी, जानें क्यों चर्चा में आए

आरटीओ में अवकाश के दिन वह वीडियो बनाकर उस पर अपलोड करता। शुरुआत में काफी संघर्ष किया, लेकिन धीरे-धीरे उसकी कॉमेडी को पहचान मिलने लगी। बनवारी के अनुसार चैनल की शुरुआत उसने अपनी मां को समर्पित करते हुए की थी, जो हमेशा उसे कुछ अलग और नया करने के लिए प्रेरित करती थीं। मां के निधन के बाद मामा के कहने पर उसने इस दिशा में कदम बढ़ाया। बाद में कोरोना काल के दौरान सुजानगढ़ से अपने ननिहाल गाड़ोदा आए पंकज भी उसके साथ जुड़ गए।