Digital Arrest: सीकर में ‘डिजिटल अरेस्ट’ का जाल, 24 दिन तक डराकर रिटायर्ड सीए से 1.03 करोड़ रुपए ठगे

पीड़ित ने बताया कि उसके पास रिटायरमेंट की बचत राशि भी थी। इसके अलावा उसने आर्मी में तैनात अपने बेटे, रिश्तेदारों और परिचितों से करीब 35 लाख रुपए उधार लेकर ठगों के बताए खातों में आरटीजीएस के जरिए जमा करवा दिए। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। DSP जीवनलाल खत्री ने बताया- बुजुर्ग हनुमान सिंह को आरोपियों ने जिन नंबरों से वॉट्सएप पर वीडियो कॉल करके पूरी वारदात को अंजाम दिया। अब उन नंबरों के आधार पर पुलिस मामले में आरोपियों की तलाश कर रही है।