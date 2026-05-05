जिस स्कूल में पिता थे स्टूडेंट बेटा वहीं बन गया टीचर, राजस्थान का ये सरकारी विद्यालय प्राइवेट को भी दे रहा मात

विद्यालय में लंबे समय से बंद पड़ी स्काउट-गाइड गतिविधियों को फिर से शुरू किया गया है। बच्चों को व्यावहारिक शिक्षा देने के लिए अलग-अलग गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा कक्षा 8, 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए एक्स्ट्रा क्लास भी चलाई जाती हैं साथ ही BSTC की निःशुल्क कोचिंग भी दी जा रही है।। विद्यालय में जरूरतमंद बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है जहां उन्हें स्टेशनरी, ड्रेस और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराया जाता है। लाइब्रेरी को भी आधुनिक रूप दिया गया है जिससे बच्चों में पढ़ने की रुचि बढ़ रही है।