सीकर कलक्ट्रेट परिसर को एक साल में दूसरी बार 16 साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी

सीकर. सीकर कलक्ट्रेट को एक साल में दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले अज्ञात ने सुबह करीब 11 बजे कलक्ट्रेट की ऑफिसियल मेल-आइडी पर मेल भेजकर कलक्ट्रेट परिसर में साइनाइड गैस से भरे 16 सिलेंडर रखने की सूचना दी। कलक्ट्रेट के सभागार में कलक्टर आशीष मोदी जिलास्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ले रहे थे। बैठक को तुरंत प्रभाव से स्थगित कर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों बाहर निकाला गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। इस दौरान कार्मिक कलक्ट्रेट परिसर के बाहर पेड़ों के नीचे खड़े रहे। जबकि एडीएम रतन कुमार स्वामी व एसडीएम सहित अन्य अधिकारी मुख्य भवन के बाहर खड़े होकर घटनाक्रम की मॉनिटरिंग करते रहे। उन्होंने अन्य विभागों के अधिकारियों से भी तुरंत भवन खाली करने को कहा। राजस्थान के कई जिलों में ऐसी धमकी भरी मेल मिली है।

