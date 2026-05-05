आरजीएचएस घोटाला: एसओजी ने पूर्व पीएमओ सहित दो डाक्टरों को पकड़ा, विरोध में उतरे चिकित्सक

सीकर. राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में मनमर्जी से जांच करवाने के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की बड़ी कार्रवाई ने चिकित्सक समुदाय में हलचल मचा दी है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने सोमवार कल्याण अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉ. केके अग्रवाल और निजी लैब संचालक डॉ. बनवारी लाल चौधरी उर्फ बी लाल को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद टीम दोनो चिकित्सक को लेकर जयपुर के लिए रवाना हुए। सूचना फैलते ही चिकित्सकों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। कल्याण अस्पताल के सभी चिकित्सक आउटडोर और वार्डों का बहिष्कार कर बाहर आ गए। मरीजों में अफरा-तफरी मच गई। चिकित्सक नहीं होने से ट्रोमा में पहुंची एम्बुलेंस 108 को भी मरीज को बिना उपचार के वापस लौटना पड़ा। ट्रोमा यूनिट के बाहर चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। इधर घटना के विरोध में चिकित्सक संगठनों की बैठक हुई। बैठक में अरिस्दा, आइएमए, राजमैस, आरएमसीटी सहित चिकित्सक संगना के पदाधिकारी शामिल हुए। चिकित्सकों को हिरासत में लेेने के बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से एक कार्मिक कल्याण अस्पताल पहुंचा। जहां आरजीएचएस में गडबड़ी से संबंधित तिथियों को लेकर चिकित्सकों की उपिस्थति का रेकार्ड लेकर गया। गौरतलब है कि फरवरी माह में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की ओर से वर्ष 2023, 2024 के बाद अब वर्ष 2025 पर्चियों की ऑडिट की गई थी।