राजस्थान के सीकर में नया बाईपास अटका तो जनता ने सुझाए राहत के 3 विकल्प, कहा- दोबारा रिव्यू करे सरकार

3. इसलिए जरूरी है राहत का विकल्प: एज्युकेशन जोन का सबसे दवाब जयपुर-झुंझुनूं बाईपास पर है। पिपराली चौराहा, आरटीओ ऑफिस आदि क्षेत्रों में आए दिन जाम लगा रहता है। लोगों को दासा की ढाणी पर पुलिया बनने के बाद भी पूरी राहत नहीं मिल पा रही है। लोगों का कहना है कि यदि बाईपास बनती है इलाके की 200 से अधिक कॉलोनियों के लोगों को फायदा मिल सकता है।