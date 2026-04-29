संभाग के बाद अब सीकर से बाईपास भी छीना, कुड़ली से रामू का बास तक नहीं बनेगा रिंग रोड, जानें क्यों

पत्रिका ने रामू का बास से कुड़ली तक बनने वाले नए बाईपास को नॉन फिजिबल घोषित करने के मामले की पड़ताल की तो कई तथ्य सामने आए। दरअसल, सरकार ने बजट में इस बाईपास के लिए 200 करोड़ का प्रावधान तय किया था। बाईपास के लिए होने वाली जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों को जमीन के बदले जमीन दी जानी थी। सरकार किसानों को जमीन के बदले जमीन देने के लिए नजदीक में कोई जमीन तय नहीं कर सकी। ऐसे में जमीन अधिग्रहण के मुआवजे का भार भी सरकार पर आना तय था।