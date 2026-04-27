Rajasthan: अरुणाचल प्रदेश में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ सीकर का लाल, मां-पत्नी अब भी बेखबर, कल दी जाएगी अंतिम विदाई

देशराज सिंह की पार्थिव देह सोमवार सुबह गुवाहाटी से दिल्ली के लिए रवाना की गई। दिल्ली पहुंचने पर उनकी बटालियन और एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद पार्थिव देह को राजस्थान के लिए रवाना किया गया, जिसे कोटपूतली के बीडीएम अस्पताल में रखा जाएगा। शहीद का अंतिम संस्कार मंगलवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव काचरेडा में किया जाएगा।