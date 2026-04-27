27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Rajasthan: अरुणाचल प्रदेश में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ सीकर का लाल, मां-पत्नी अब भी बेखबर, कल दी जाएगी अंतिम विदाई

अरुणाचल प्रदेश में देश की सीमा पर गश्त के दौरान भूस्खलन की चपेट में आए पाटन क्षेत्र के काचरेडा निवासी भारतीय सेना के ग्रेनेडियर देशराज सिंह तंवर शहीद हो गए। कल उनको अंतिम विदाई दी जाएगी।

less than 1 minute read
Google source verification

सीकर

image

Kamal Mishra

Apr 27, 2026

Deshraj Singh Tanwar

शहीद देशराज सिंह तंवर (फोटो-पत्रिका नेटवर्क)

सीकर। अरुणाचल प्रदेश में देश की सीमा पर तैनात राजस्थान के सीकर जिले का एक वीर जवान कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो गया। पाटन क्षेत्र के काचरेडा गांव निवासी 24 वर्षीय ग्रेनेडियर देशराज सिंह तंवर 25 अप्रैल को गश्त के दौरान अचानक हुए भूस्खलन की चपेट में आ गए, जिससे उनका निधन हो गया।

देशराज सिंह की पार्थिव देह सोमवार सुबह गुवाहाटी से दिल्ली के लिए रवाना की गई। दिल्ली पहुंचने पर उनकी बटालियन और एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद पार्थिव देह को राजस्थान के लिए रवाना किया गया, जिसे कोटपूतली के बीडीएम अस्पताल में रखा जाएगा। शहीद का अंतिम संस्कार मंगलवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव काचरेडा में किया जाएगा।

मां-पत्नी को नहीं दी गई मौत की खबर

भावुक कर देने वाली बात यह है कि शहीद के पिता उदय सिंह समेत परिवार की महिलाओं और बुजुर्गों को अभी तक उनके निधन की जानकारी नहीं दी गई है। परिवार को यह खबर संभलकर देने की तैयारी की जा रही है। वहीं, शहीद की पत्नी और मां भी इस दुखद घटना से अनजान हैं।

कल निकलेगी तिरंगा यात्रा

शहीद देशराज सिंह के सम्मान में मंगलवार सुबह 8 बजे पाटन से काचरेडा तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर उन्हें अंतिम विदाई देंगे।

पीछे छोड़ गया मासूम बेटी

देशराज सिंह तीन भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई भोजराज सिंह भी भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं, जबकि उनके दादा भगवान सिंह भी सेना से सेवानिवृत्त रहे हैं। देशराज करीब पांच वर्ष पहले सेना में भर्ती हुए थे। अपने पीछे वे एक साल की मासूम बेटी को छोड़ गए हैं।

ये भी पढ़ें

Tonk News: भाजपा कार्यकर्ताओं से भरी बस पलटी, 11 जने घायल, विधायक राजेंद्र गुर्जर पहुंचे अस्पताल
टोंक
tonk news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Apr 2026 07:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan: अरुणाचल प्रदेश में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ सीकर का लाल, मां-पत्नी अब भी बेखबर, कल दी जाएगी अंतिम विदाई

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sikar Crime : कोचिंग के केयरटेकर ने छात्रा का अश्लील फोटो खींचकर किया बलात्कार, मामला दर्ज

Sikar rape case
सीकर

सौतन के लिए शीला को तड़पा-तड़पा कर दी थी दर्दनाक मौत, अब उम्रभर जेल में सड़ेगा पति

Man Gets Life Term for Killing Wife for Lover in Sikar Court Orders Compensation for Orphaned Kids
सीकर

लूट, चोरी व एटीएम उखाड़ ले जाने की संगीन वारदातों पर सीकर पुलिस बेखबर

Chori in nagaur
सीकर

राजस्थान: बेरोजगारी भत्ते को लेकर नए नियम से हजारों युवा बाहर, सीकर से बाहर होंगे 2 हजार अभ्यर्थी

सीकर

गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड को लेकर बड़ी अपडेट, आरोपी सरजीत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

Raju Thehat Murder Case
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.