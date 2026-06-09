Sikar Road Accident: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार महिला को कुचला, पति-पोते के सामने मौत, बोरे में समेटना पड़ा शव

इसी दौरान जब उनकी बाइक खूड़ के सरकारी अस्पताल के सामने पहुंची, तभी पीछे से तेज गति से आ रहे गैस सिलेंडरों से भरे एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक का संतुलन बिगड़ गया और पीछे बैठी भंवरी देवी सड़क पर गिर गईं। इसी दौरान वह ट्रक के पहियों की चपेट में आ गईं। हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना को अपनी आंखों के सामने होता देख पति और मासूम पोते का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।