Rajasthan: राजस्थान में एक्शन मोड में ट्रैफिक पुलिस, 1 दिन में काटे 8,448 चालान, कोटा में सबसे ज्यादा

कार्रवाई के मामले में कोटा शहर सबसे आगे रहा, जहां 572 मामलों में कार्रवाई की गई। इसके बाद अजमेर में 416, बाड़मेर में 340, चित्तौड़गढ़ में 311 और भरतपुर में 309 मामलों में कार्रवाई दर्ज की गई। भीलवाड़ा में 281, झुंझुनूं में 257, जयपुर ग्रामीण में 247 तथा उदयपुर में 215 कार्रवाई कर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कदम उठाए गए। जयपुर यातायात पुलिस ने भी अभियान के दौरान 320 मामलों में कार्रवाई की, जबकि जोधपुर ट्रैफिक पुलिस ने 180 मामलों में नियम उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई की। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने 247 मामलों में कार्रवाई कर अभियान को प्रभावी बनाया।