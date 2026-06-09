Jaipur: जयपुर पटाखा फैक्ट्री अग्निकांड, CM भजनलाल शर्मा ने प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता के दिए निर्देश

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना की सूचना मिलते ही जयपुर कलक्टर संदेश नायक तथा प्रशासन और पुलिस के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से झुलसे लोगों को सवाई मान सिंह अस्पताल एवं अन्य अस्पतालों में पहुंचाया गया। एक मकान में संचालित इस फैक्ट्री में अचानक आग लगने के बाद पटाखों में धमाके होने लगे और देखते ही देखते आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई। कई दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पुलिस और स्थानीय युवाओं ने फैक्ट्री के पिछले हिस्से की दीवारें तोड़कर वेंटिलेशन बनाया और अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।