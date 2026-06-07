गजेंद्र सिंह शेखावत का अशोक गहलोत पर पलटवार, कहा ‘सचिन पायलट को रोकने के लिए बोतल से निकालते हैं पुराना जिन्न’

पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 'हॉर्स ट्रेडिंग' संबंधी बयानों पर केंद्रीय मंत्री ने राजनीतिक और कानूनी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बंगाल में जनता ने भाजपा को दो-तिहाई से अधिक बहुमत देकर सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया है, ऐसे में वहां भारतीय जनता पार्टी को हॉर्स ट्रेडिंग की आवश्यकता ही क्या है। शेखावत ने अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बंगाल का बहाना बनाकर राजस्थान के एक पुराने जिन्न को बोतल से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों का इतिहास गवाह है कि जब-जब कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को कोई नई जिम्मेदारी या पद देने का विचार करता है, तब-तब गहलोत इस मुद्दे को सामने ले आते हैं।