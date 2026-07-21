Rajasthan Monsoon Update : मानसून की ट्रफ लाइन सक्रिय, जोधपुर सहित पश्चिमी राजस्थान में कल से बारिश की संभावना

जोधपुर में सोमवार को उमस ने लोगों को बेहाल रखा। न्यूनतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक रहा। सुबह हवा में करीब 70 प्रतिशत नमी रही, जबकि दोपहर में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक था। दोपहर में भी हवा में करीब 50 प्रतिशत नमी बनी रहने से गर्मी और उमस का असर पूरे दिन महसूस किया गया। शाम तक भी राहत नहीं मिली। अब लोगों को मानसूनी बारिश से ही गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है।