Rajasthan: जोधपुर की मंडोर खुली जेल में हमसफर बने 2 कैदी, उम्रकैद की सजा काट रहे मूलाराम और सीमा ने रचाई शादी

Mandore Open Jail Moolaram-Seema Wedding: जोधपुर: जोधपुर स्थित मंडोर की खुली जेल में आज प्रेम, विश्वास और नए जीवन की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली। जब हत्या के मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे दो कैदी मूलाराम और सीमा हमेशा-हमेशा के लिए परिणय सूत्र में बंध गए। खुली जेल परिसर में आयोजित हुए इस अनूठे विवाह समारोह में कैदी मूलाराम बाकायदा दूल्हा बनकर और सीमा दुल्हन के रूप में विवाह स्थल पहुंचे। दोनों ने एक-दूसरे के गले में वरमाला डाली और सात फेरे लेकर नए जीवन की शुरुआत की।