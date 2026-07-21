झालावाड़ के 5,500 घरों में लगेंगे फ्री सोलर प्लांट, जानिए किन परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ

चूंकि सरकार ने बजट घोषणा में 150 यूनिट तक बिजली फ्री देने का वादा किया था। ऐसे उपभोक्ताओं को अपने घरेलू उपयोग के लिए पूरी तरह से निःशुल्क बिजली मिल सकेगी। योजना के पूरी तरह लागू होने के बाद न केवल ग्रिड पर बिजली का भार कम होगा, बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी आने वाले बिजली बिल के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। उन्हें अपने उपयोग के लिए पूरी तरह निःशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करेगी।