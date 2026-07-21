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झालावाड़ के 5,500 घरों में लगेंगे फ्री सोलर प्लांट, जानिए किन परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ

Free Solar Plant Rajasthan: राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत जिले के 5,500 पात्र घरों में जल्द 2 किलोवॉट क्षमता के निःशुल्क सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। जयपुर डिस्कॉम ने लाभार्थियों की सूची मुख्यालय भेज दी है और जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी।
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झालावाड़

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Arvind Rao

Jul 21, 2026

Jhalawar Solar Plant Scheme

साढ़े पांच हजार लोगों के घरों में लगेंगे फ्री सोलर प्लांट (फोटो पत्रिका नेटवर्क)

Jhalawar Solar Plant Scheme: झालावाड़ जिले के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर है। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुपालन में जिले के करीब साढ़े पांच हजार उपभोक्ताओं के घरों पर जल्द ही निःशुल्क सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। दो किलोवॉट क्षमता के ये सोलर प्लांट पूरी तरह से निःशुल्क लगाए जाएंगे, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली के खर्च से बड़ी राहत मिलेगी।

बता दें कि इन सोलर प्लांट को लगाने के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम (डिस्कॉम) ने जमीनी स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। जयपुर डिस्कॉम कार्यालय की ओर से ऐसे पात्र उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर जयपुर डिस्कॉम मुख्यालय को भेज दी गई है। डिस्कॉम स्तर पर इसके लिए जल्द ही टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे।

जानकारों के अनुसार, डिस्कॉम स्तर पर टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित फर्म को कार्य आदेश जारी किया जाएगा। इसके बाद फर्म के तकनीकी कर्मचारी सूची में शामिल उपभोक्ताओं के घरों का मौका-मुआयना और सर्वे करेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को आत्मनिर्भर बनाना और बिजली बिलों के बोझ को कम करना है।

यह पहल जिले में हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। डिस्कॉम अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से बिजली उपभोक्ताओं को न केवल आर्थिक लाभ होगा, बल्कि वे अक्षय ऊर्जा के उपयोग में भी भागीदार बनेंगे। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजना का क्रियान्वयन पारदर्शिता और गति के साथ हो, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकें।

सर्वे में लगेगा समय

सर्वे के दौरान जिन उपभोक्ताओं के घरों की छत पर छाया रहित पर्याप्त स्थान और तकनीकी उपयुक्तता पाई जाएगी, वहां निःशुल्क सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में अभी कुछ समय लगेगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने अपने बजट में जयपुर डिस्कॉम के एक लाख गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को निःशुल्क सोलर उपकरण लगाने की घोषणा की थी।

डिस्कॉम स्तर पर होंगे टेंडर

सरकार की महत्त्त्वाकांक्षी योजना के तहत अब उपभोक्ताओं को निःशुल्क सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इस नई व्यवस्था के तहत टेंडर प्रक्रिया डिस्कॉम स्तर पर ही पूरी की जाएगी, जिससे काम में तेजी आएगी। जयपुर डिस्कॉम ने अपने क्षेत्र के पात्र उपभोक्ताओं की सूची मुख्यालय भेज दी है।

इन्हें मिलेगा योजना का लाभ

तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार, यह योजना उन उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाएगी, जिनकी मासिक बिजली खपत 150 यूनिट या उससे कम है। ऐसे उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जो वर्तमान में सरकार की 100 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना का लाभ उठा रहे हैं। एक किलोवाट का यह डोमेस्टिक सोलर प्लांट प्रतिदिन औसतन 4 से 5 यूनिट बिजली का उत्पादन करता है। इस लिहाज से एक महीने में उपभोक्ता को 150 यूनिट बिजली का उत्पादन आसानी से हो सकेगा।

चूंकि सरकार ने बजट घोषणा में 150 यूनिट तक बिजली फ्री देने का वादा किया था। ऐसे उपभोक्ताओं को अपने घरेलू उपयोग के लिए पूरी तरह से निःशुल्क बिजली मिल सकेगी। योजना के पूरी तरह लागू होने के बाद न केवल ग्रिड पर बिजली का भार कम होगा, बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी आने वाले बिजली बिल के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। उन्हें अपने उपयोग के लिए पूरी तरह निःशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करेगी।

डिस्कॉम स्तर पर ही टेंडर, प्रक्रिया आदि होगी और जल्द ही पात्र घरों पर निःशुल्क सोलर उपकरण लगाए जाएंगे। झालावाड़ जिले में साढ़े पांच हजार उपभोक्ताओं को निःशुल्क सोलर कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है।
-नवरतन बैरवा, अधीक्षण अभियंता, जयपुर डिस्कॉम, झालावाड़

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Updated on:

21 Jul 2026 12:43 pm

Published on:

21 Jul 2026 12:43 pm

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