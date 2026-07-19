झालावाड़ में मोहर्रम के लंगर का खाना खाने से 100 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ी, खराब मावे की आशंका

भवानीमंडी (झालावाड़): नगर की ईदगाह में मोहर्रम के अवसर पर आयोजित लंगर का भोजन खाने के बाद एक बड़ा हादसा सामने आया है। जहां दूषित भोजन (फूड पॉइजनिंग) के कारण 100 से अधिक लोग बीमार हो गए। भोजन करने के महज 2 से 3 घंटे बाद ही पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को तेज उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। देखते ही देखते अस्पताल में मरीजों की लाइनें लग गईं और चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सभी बीमारों को तुरंत भवानीमंडी के उप जिला अस्पताल और एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है।