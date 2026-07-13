राजस्थान सरकार ने बजरी खनन पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध, नहीं माने आदेश तो होगी सख्त कार्रवाई, 24 घंटे रहेगी निगरानी

राजस्थान में मानसून की दस्तक के साथ ही नदी क्षेत्रों से बजरी खनन पर वार्षिक प्रतिबंध प्रभावी हो गया है। नदियों के प्राकृतिक स्वरूप, जल प्रवाह और जलीय जीव-जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 1 जुलाई से 31 अगस्त तक नदी क्षेत्र से नए बजरी खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस अवधि में केवल 30 जून तक तैयार किए गए और खनिज विभाग से सत्यापित स्टॉक यार्ड (टीपी प्वाइंट) से ही बजरी का विक्रय और परिवहन किया जा सकेगा।