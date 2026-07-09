राजस्थान में महिला ने एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म, तीन बेटियां और एक बेटा

जनाना अस्पताल के रेजिडेंट चिकित्सक डॉ. विशाल नागर और डॉ. विजय बाकोलिया लगातार बच्चों के स्वास्थ्य और विकास पर नजर बनाए हुए हैं। डॉ. विशाल नागर ने बताया कि मेडिकल साइंस के अनुसार एक मां द्वारा एक साथ चार बच्चों को जन्म देने के मामले बेहद दुर्लभ होते हैं। अनुमानतः ऐसे मामले आठ से साढ़े आठ हजार प्रसवों में एक बार देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि अपने चिकित्सकीय अनुभव में पहली बार उन्होंने एक साथ चार बच्चों का जन्म होते देखा है।