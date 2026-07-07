झालावाड़ में युवक की तलवार से हत्या के बाद बवाल, ग्रामीणों ने फूंक डाला 10 बीघा लहसुन, आरोपी के बाड़े में लगाई आग

Jhalawar Murder News: सारोलाकला (झालावाड़): राजस्थान के झालावाड़ जिले में सारोलाकला क्षेत्र के खंडी गांव से एक बेहद सनसनीखेज और हिंसक मामला सामने आया है। यहां रास्ते के मामूली विवाद ने ऐसा खूनी रूप अख्तियार कर लिया कि एक युवक की जान चली गई। इस हत्याकांड के बाद पूरे गांव में जबरदस्त आक्रोश फैल गया और गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी के बाड़े में आग लगा दी, जिससे वहां रखा करीब 10 बीघा का लहसुन जलकर पूरी तरह राख हो गया।