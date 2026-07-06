Jagan Gurjar Murder Case: डकैत जगन गुर्जर की पत्नी कोमेश का खुला चैलेंज, जानें दुश्मन को लेकर अब क्या बोली?

अस्पताल के बिस्तर से कोमेश ने पुलिस प्रशासन और सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल दागे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर धौलपुर एसपी से मांग की है कि मुख्य आरोपी विष्णु जाट को सख्त रिमांड पर लिया जाए। कोमेश का कहना है, विष्णु जाट सिर्फ यह साफ कर दे कि यह मर्डर जेल प्रशासन ने कराया है, उसकी निजी दुश्मनी थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश है। जब मैं जेल में थी, तो मेरी छोटी सी बच्ची की 50 बार चेकिंग होती थी। फिर इतनी सुरक्षित जेल में हत्या का हथियार और साजिश कैसे पहुंच गई? जेलर और सुपरिटेंडेंट को इसका जवाब देना होगा।