धौलपुर में बदमाशों की खुली चुनौती : 24 घंटे के अंदर 4 जगहों पर बरसी गोलियां, पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम

घटनाओं के विरोध में मंगलवार को राजाखेड़ा कस्बे के बाजार पूरी तरह बंद रहे। व्यापार मंडल और स्थानीय व्यापारियों ने गांधी चबूतरे से जुलूस निकालकर एसडीएम सुशीला मीना को ज्ञापन सौंपा। निवर्तमान पालिका अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह जादौन और व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रिंस जैन के नेतृत्व में व्यापारियों ने 2 दिन के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। चेतावनी दी गई कि यदि तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो गांधीवादी तरीके से धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। विधायक रोहित बोहरा ने भी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि कार्रवाई नहीं होने पर वे भी व्यापारियों के आंदोलन का समर्थन करेंगे।