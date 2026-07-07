7 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

धौलपुर जिले में दिनदहाड़े ठांय-ठांय, करीब 20 राउंड चली गोली, घरों में कैद हुए लोग

राजस्थान के धौलपुर शहर में मंगलवार को हुई ताबड़तोड़ 20 राउंड फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई। गोलियों की आवाज सुनकर दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए। वहीं लोग डर की वजह से अपने-अपने घरों में कैद हो गए।
2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Kamal Mishra

Jul 07, 2026

Dholpur Firing

Dholpur Firing: हथियार लहराते युवक (फोटो-वायरल वीडियो शॉट)

धौलपुर। शहर में मंगलवार को दिनदहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के कोटला मंदिर के पीछे स्थित कोटला मोहल्ले में दो पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गया। पहले दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ और उसके बाद अवैध हथियारों से करीब 20 राउंड फायरिंग किए जाने की सूचना सामने आई। घटना के दौरान क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में कैद हो गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गोलियों की लगातार आवाज सुनते ही आसपास के दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दीं, जबकि स्थानीय लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। संघर्ष के दौरान पथराव भी हुआ, जिससे कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचा। इलाके में कुछ समय के लिए भय और तनाव का माहौल बना रहा।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ युवक हाथों में हथियार लहराते हुए खुलेआम फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। हालांकि, वीडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि पुलिस की ओर से नहीं की गई है, लेकिन इसी के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

सूचना के बाद पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने में जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा आसपास के लोगों से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए शहर और आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी भी कराई गई है।

आरोपियों की तलाश में पुलिस

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अभी तक दोनों पक्षों की ओर से थाने में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। इसके बावजूद सार्वजनिक स्थान पर हथियार लहराने, फायरिंग करने और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की घटना को गंभीरता से लिया गया है। पुलिस वायरल वीडियो, स्थानीय लोगों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है।

शांति बनाए रखने की अपील

पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आमजन से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है।

Rajasthan Crime: चलती कार में रिश्वत लेता पटवारी गिरफ्तार, डैशबोर्ड में रखे 20000 रुपए, ACB ने रंगे हाथों पकड़ा

ये भी पढ़ें
ACB Action In Bribe Case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Jul 2026 04:56 pm

Published on:

07 Jul 2026 04:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / धौलपुर जिले में दिनदहाड़े ठांय-ठांय, करीब 20 राउंड चली गोली, घरों में कैद हुए लोग

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

धौलपुर में बदमाशों की खुली चुनौती : 24 घंटे के अंदर 4 जगहों पर बरसी गोलियां, पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम

Dholpur Firing
धौलपुर

Dholpur: पेयजल समस्या से जूझ रहीं शहर की नई कालोनियां

Dholpur news
धौलपुर

Dholpur: पत्रिका के अमृतम जलम अभियान के तहत किया श्रमदान, चमक उठे मचकुंड सरोवर के घाट

Dholpur news
धौलपुर

Jagan Gurjar Murder Case: डकैत जगन गुर्जर की पत्नी कोमेश का खुला चैलेंज, जानें दुश्मन को लेकर अब क्या बोली?

Jagan Gurjar Murder Case
धौलपुर

जगन गुर्जर हत्याकांड : जेल प्रशासन ने बदली सुरक्षा व्यवस्था, हार्डकोर बंदियों से होगी पूछताछ

dacoit jagan gurjar
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.