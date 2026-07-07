धौलपुर जिले में दिनदहाड़े ठांय-ठांय, करीब 20 राउंड चली गोली, घरों में कैद हुए लोग

Dholpur Firing: हथियार लहराते युवक (फोटो-वायरल वीडियो शॉट)
धौलपुर। शहर में मंगलवार को दिनदहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के कोटला मंदिर के पीछे स्थित कोटला मोहल्ले में दो पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गया। पहले दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ और उसके बाद अवैध हथियारों से करीब 20 राउंड फायरिंग किए जाने की सूचना सामने आई। घटना के दौरान क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में कैद हो गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गोलियों की लगातार आवाज सुनते ही आसपास के दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दीं, जबकि स्थानीय लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। संघर्ष के दौरान पथराव भी हुआ, जिससे कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचा। इलाके में कुछ समय के लिए भय और तनाव का माहौल बना रहा।
घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ युवक हाथों में हथियार लहराते हुए खुलेआम फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। हालांकि, वीडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि पुलिस की ओर से नहीं की गई है, लेकिन इसी के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने में जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा आसपास के लोगों से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए शहर और आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी भी कराई गई है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अभी तक दोनों पक्षों की ओर से थाने में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। इसके बावजूद सार्वजनिक स्थान पर हथियार लहराने, फायरिंग करने और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की घटना को गंभीरता से लिया गया है। पुलिस वायरल वीडियो, स्थानीय लोगों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है।
पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आमजन से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है।
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