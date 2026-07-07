धौलपुर जिले में दिनदहाड़े ठांय-ठांय, करीब 20 राउंड चली गोली, घरों में कैद हुए लोग

धौलपुर। शहर में मंगलवार को दिनदहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के कोटला मंदिर के पीछे स्थित कोटला मोहल्ले में दो पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गया। पहले दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ और उसके बाद अवैध हथियारों से करीब 20 राउंड फायरिंग किए जाने की सूचना सामने आई। घटना के दौरान क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में कैद हो गए।