Rajasthan Crime: चलती कार में रिश्वत लेता पटवारी गिरफ्तार, डैशबोर्ड में रखे 20000 रुपए, ACB ने रंगे हाथों पकड़ा

मंगलवार दोपहर एसीबी टीम ने पटवारी को रिश्वत लेते पकड़ने के लिए जाल बिछाया। पटवारी ने परिवादी को बीच रास्ते बुलाया और अपनी कार में बैठाकर ले गया। इसी दौरान उसने परिवादी से 20 हजार रुपए की रिश्वत राशि ली और उसे कार के डैशबोर्ड में रख दिया। परिवादी से इशारा मिलते ही एसीबी टीम ने तुरंत कार्रवाई की और कार को रुकवाकर रिश्वत की राशि बरामद कर ली। इसके बाद टीम ने पटवारी भंवर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। एसीबी अधिकारियों ने मौके से आवश्यक साक्ष्य भी जुटाए हैं। कार्रवाई के दौरान टीम ने कार की तलाशी लेकर रिश्वत की रकम को अपने कब्जे में लिया। एसीबी अधिकारियों के अनुसार आरोपी पटवारी से पूछताछ की जा रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग में भी हड़कंप मच गया।