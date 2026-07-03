सुल्तान शाह बावड़ी विवाद: कोर्ट के फैसले के बाद करोड़ों की सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त, जानें 18 साल पुराना मामला

Sultan Shah Baori dispute Shahpura Bhilwara: शाहपुरा शहर के पुराना बस स्टैंड स्थित सुल्तान शाह की बावड़ी से जुड़े करीब 18 साल पुराने कानूनी विवाद का आखिरकार पटाक्षेप हो गया है। राजस्थान वक्फ अधिकरण (ट्रिब्यूनल) के एक अहम फैसले के बाद, जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा के निर्देशों की अनुपालना में प्रशासन ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। शाहपुरा नगरपालिका प्रशासन ने उपखंड और पुलिस महकमे के साथ मिलकर खसरा संख्या 2354 की 1 बीघा 10 बिस्वा बेशकीमती सरकारी भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करा लिया है। संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्र में तीन बुलडोजर और लोडर्स की मदद से अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया।