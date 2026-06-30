भीलवाड़ा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, कांस्टेबल 6 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

परिवादी ने इसकी शिकायत 29 जून को एसीबी भीलवाड़ा-प्रथम कार्यालय में की। एसीबी ने शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाया, जिसमें रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद एसीबी अजमेर रेंज के उप महानिरीक्षक नारायण टोगस के सुपरविजन और भीलवाड़ा-प्रथम के उप अधीक्षक पारसमल के नेतृत्व में टीम ने जाल बिछाया। मंगलवार (30 जून) को जैसे ही परिवादी ने कांस्टेबल रज्जाक मोहम्मद को रिश्वत के 6,000 रुपए दिए, आरोपी ने उन रुपयों को अपनी मोटरसाइकिल की टंकी पर लगे कपड़े के छोटे बैग में रख लिया। इसी दौरान एसीबी टीम ने उसे दबोच लिया और बैग से रिश्वत की राशि बरामद कर ली।