जयपुर नगर निगम का JEN 80 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, निर्माण कार्य नहीं रुकवाने की एवज में मांगी थी 2 लाख की घूस

उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन और एडिशनल एसपी प्रशांत कौशिक के नेतृत्व में निरीक्षक अर्चना मीणा ने सोमवार को जाल बिछाया। आरोपी जेईएन संजय कुमार बैरवा ने अपनी कार का लॉक खोलकर सह-परिवादी से 80 हजार रुपए की रिश्वत राशि डैशबोर्ड में रखवा दी और गाड़ी लॉक कर दी। इशारा मिलते ही एसीबी टीम ने उसे दबोच लिया। तलाशी में डैशबोर्ड से रिश्वत के 80 हजार रुपए बरामद हुए और उसके हाथ धुलवाने पर रंग गुलाबी पाया गया। इसके अलावा आरोपी के पर्स से 27,400 रुपए की संदिग्ध नकदी भी बरामद हुई है। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक (IG) एस. परिमला के सुपरवीजन में आरोपी से कड़ी पूछताछ की जा रही है।