कौन था कुख्यात डकैत जगन गुर्जर? खौफ से 10 साल तक डांग के गांवों में नहीं बजी शहनाई, जीजा की मौत का बदला लेने बना था बागी

चारों तरफ से पुलिस से घिरने और बचने का कोई रास्ता न देख, जगन ने एक बार फिर सरेंडर करने की योजना बनाई। 30 जनवरी 2009 को धौलपुर के कैमरी गांव में जगन्नाथ मेले का आयोजन हो रहा था। इस मेले में कांग्रेस के युवा नेता और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट पहुंचे थे। जगन गुर्जर ने भारी भीड़ के बीच सचिन पायलट के सामने अपने पूरे गैंग के साथ हथियार डाल दिए। इस आत्मसमर्पण के बाद जगन को करीब 8 साल जेल में बिताने पड़े। आखिरकार 6 मार्च 2017 को राजस्थान हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी।