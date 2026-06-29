गाड़ी पर ‘इष्ट देव’ का नाम लिखने पर कटा चालान, MLA रविंद्र सिंह भाटी ने पूछा क्या यह गुनाह है? जानें लोगों की राय

इस पूरे विवाद के बीच कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा तेज है। जानकारों के अनुसार, मोटर व्हीकल एक्ट (एमवी एक्ट) के तहत वाहनों की नंबर प्लेट पर किसी भी तरह का नाम, लोगो, पद या धार्मिक संदेश लिखना पूरी तरह से गैर-कानूनी है। नंबर प्लेट बिल्कुल साफ और निर्धारित प्रारूप में होनी चाहिए। हालांकि, वाहन की बॉडी (जैसे विंडशील्ड, पीछे का शीशा या बंपर) पर नाम लिखने को लेकर नियम अलग-अलग राज्यों में स्थानीय पुलिस की व्याख्या पर निर्भर करते हैं।